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AjansHaber Gündem ASELSAN ile SSB arasında 271,5 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile SSB arasında 271,5 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 271 milyon 454 bin 294 dolar olan sözleşmeler imzalandı.

Editör
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ASELSAN ile SSB arasında 271,5 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada yeni iş anlaşmaları duyuruldu. Açıklamada sözleşmelerin kapsamı ve teslimat takvimine ilişkin bilgi de paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 271 milyon 454 bin 294 dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2033 yılları arasında gerçekleştirilecektir.”

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