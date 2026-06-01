ASELSAN ile SSB arasında 845 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

ASELSAN, savunma sanayii alanında yeni iş anlaşmalarına imza attı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile önemli tutarda sözleşmelerin sonuçlandırıldığı duyuruldu.

ASELSAN ile SSB arasında imzalanan sözleşmelerin toplam tutarının 845 milyon dolar olduğu bildirildi. Anlaşmaların kamu güvenliği haberleşme sistemleri ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikini kapsadığı aktarıldı.

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada sözleşmelerin kapsamına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“ASELSAN ile SSB arasında kamu güvenliği haberleşme ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 845 milyon dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 yılından itibaren gerçekleştirilecektir.”

