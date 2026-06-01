01 Haziran 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
14:44 Galatasaray’da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı
10:16 Buca Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Başkan Duman gözaltında
19:06 Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi
18:27 Yavuz Sondaj Gemisi’nden “Sıfır Atık Festivali”ne davet
AjansHaber Gündem ASELSAN ile SSB arasında 845 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

ASELSAN ile SSB arasında 845 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında kamu güvenliği haberleşme ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 845 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Teslimatların 2026 yılından itibaren yapılacağı bildirildi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
ASELSAN ile SSB arasında 845 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

ASELSAN, savunma sanayii alanında yeni iş anlaşmalarına imza attı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile önemli tutarda sözleşmelerin sonuçlandırıldığı duyuruldu.

845 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile SSB arasında imzalanan sözleşmelerin toplam tutarının 845 milyon dolar olduğu bildirildi. Anlaşmaların kamu güvenliği haberleşme sistemleri ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikini kapsadığı aktarıldı.

KAP açıklamasında yer aldı

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada sözleşmelerin kapsamına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“ASELSAN ile SSB arasında kamu güvenliği haberleşme ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 845 milyon dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 yılından itibaren gerçekleştirilecektir.”

Teslimatlar 2026’dan itibaren

Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatların 2026 yılından itibaren aşamalı olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

#Aselsan
ASELSAN Çocuk Şenliği Manisa’da başladı
ASELSAN Çocuk Şenliği Manisa’da başladı
#Gündem / 31 Mayıs 2026
Türkiye’nin milli elektrikli hızlı treni hız rekorunu 240 kilometreye taşıdı
Türkiye’nin milli elektrikli hızlı treni hız rekorunu 240 kilometreye taşıdı
#Gündem / 28 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
Gündem
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Gündem
Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
Kabine yoğun gündemle Beştepe’de toplanıyor
Kabine yoğun gündemle Beştepe’de toplanıyor
Buca Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Başkan Duman gözaltında
Buca Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Başkan Duman gözaltında
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.