Google'a 296 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu'nun Google'a yönelik başlattığı son soruşturmasında karar açıklandı.

Google, sonuçlarda rakiplerini dışlamakla suçluyordu.

Arama ve konaklama fiyatı sorgularında Google'ın kendi hizmetlerini bu alanlarda hizmet veren diğer şirketlerin önüne koyduğu temel tartışma konusu.

Google avukatları, Mart ayının sonunda söz konusu iddialara karşı sözlü savunma yapmıştı.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. avukatları şirketin rekabeti bozmadığını iddia etmişti.

Şikayetçi taraf da Google'nın yerel arama hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığını öne sürmüştü.

Buna göre Google'a 296 milyon 84 bin 899 lira 49 kuruş idari para cezası verildi.