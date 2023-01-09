Gaziantep'te Sadri Alışık Tiyatro Okulu açıldı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde yer alan tiyatro salonundaki etkinlikte, Türkiye'nin her alanda geliştiğini söyledi.

Bu kapsamda kültür ve sanat alanında da yatırımların ve çalışmaların son hızıyla devam ettiğini anlatan Tahmazoğlu, "Çok büyük ustalar yetiştirmişiz, yeni ustalara da ihtiyacımız var. Biz de bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kentte tiyatro okulu noktasında eksiklik gördüklerini belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda da çok kabiliyetli gençlerimiz var. Bir tiyatro okulu açalım dedik, bu iş için de büyük üstadın evladı Kerem beyle bu konuyu görüştük. Bu konuda bir protokol imzaladık, Gaziantep'te tiyatro alanında eğitim görmek isteyen gençlerimizin başvurularını aldık. İlk etapta 18 yaş üstü grubu davet ettik. Yaklaşık 550 gencimiz başvurdu. İşi tamamen üstatlarımıza, hocalarımıza bıraktık. Hiçbir müdahalede bulunmadık, çünkü işi ehline vermek gerekiyor. Başta Kerem bey olmak üzere diğer hocalarımız elemeleri yaptılar, 550 kişi içerisinde en kabiliyetli, yetkin görülen 20 arkadaşımızla sınıfımızı açmış bulunuyoruz. Bugün ilk eğitim başlıyor. Yaklaşık 2 yıl sürecek. Böylelikle hem tiyatro hem oyuncu alanında yeni gençlerimizi yetiştirmiş olacağız."

Oyuncu Kerem Alışık da Sadri Alışık Tiyatro Okulları'nın 20'nci yılına yaklaştığını ifade ederek, çocuklara burslu hizmet vermekten, her şehirde bunu yapabilmenin uğraşı ve çabası içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Programın ardından Alışık, öğrencilere ilk dersi verdi.