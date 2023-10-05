Gaziantep'te 1 polis şehit oldu!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Emirhan Şimsek; 04 Ekim 2023 günü şüpheli motosikleti kovalamaca sırasında tek taraflı kaza sonucu kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makami ali olsun" dedi.