Fransızlar duyurdu! Arjantinli yıldız imzaya yakın

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin bonservisini almak için yoğun çaba sarf ediyordu.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan haberde sarı-kırmızılıların Icardi'nin transferi için Paris ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Haberin detayında, transferin 10 milyon Euro'ya resmileşeceği aktarılırken görüşmede son detayların konuşulduğu ifade edildi.

Paris ekibi ile 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 26 maçta 23 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu. Değeri 19 milyon euro olan 30 yaşındaki golcüye Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden de ciddi ilgi bulunuyor.