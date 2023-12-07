FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik operasyon!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün evlerinde 2014 yılındaki Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan ve bu evlerden sorumlu kadınlara yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin halen kamuda aktif görevde oldukları da ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2014 yılında düzenlenen KPSS sınavına İstanbul'da bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait çalışma evlerinde hazırlananlar ve bu evlerden sorumlu kadınlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli İstanbul'da, diğerleri Isparta, Gaziantep ve Denizli'de olmak üzere 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, çalışma evlerinden sorumlu oldukları ve halen kamuda aktif görevli oldukları tespit edildi.