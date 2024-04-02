Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı

Fenerbahçe'nin tarihi genel kurulunda yönetim kurulu olağanüstü yetkiler aldı. Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından Ülker Stadı'nda gerçekleşen ve 23 bine yakın kongre üyesinin katılığı tarihi toplantıda; Fenerbahçe Yönetim Kurulu, 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçının tarihinin değişmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde müsabakaya çıkmama veya U19 takımıyla çıkılması konusunda yetki aldı. Öte yandan önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon Türkiye Kupası'nda U19 takımıyla katılmak konusunda da yönetime yetki verildi.

Fenerbahçe'nin tarihi genel kurulunda yönetim kurulu olağanüstü yetkiler aldı. Ülker Stadı'nda gerçekleşen ve 23 bine yakın kongre üyesinin katılığı tarihi toplantıda; aşağıdaki maddeler için mevcut yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verildi.

Mevcut yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilen maddeler şöyle:

* Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak.

* Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak.

* Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.

* Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.