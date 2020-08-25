Facebook, yapay zeka projesi ile yeni bir robot türü oluşturacak

Günümüzde hemen hemen her alanda karşımıza çıkan yapay zeka teknolojileri, dev teknoloji şirketlerin de gündemini oluşturuyor.

Bu şirketlerden biri olan Facebook, şirketin yapay zeka araştırma kanadı olan Facebook AI Research ile bambaşka bir projeyi hayata geçirmek istiyor.

Şirketin "gömülü yapay zeka" olarak adlandırdığı yeni proje, Google Asistan ve Siri gibi sesli asistanların çok çok önüne geçecek.

ALGILAYABİLEN FİZİKSEL ROBOTLAR

Şu anda Google Asistan ve Siri gibi sesli asistanlar, aslında insan sesini algılayabilen, ancak bir bedene sahip olmayan robotlar. Ancak Facebook, gerçek dünyada algılayabilen ve hareket edebilen robotlar oluşturarak dikkatleri üzerine çekmek istiyor.

Facebook AI Research biriminde çalışan Bilgisayar Bilimleri Profesörü Kristen Grauman, bu proje hakkında şunları söylüyor:

“Bu teknolojilerden hâlâ uzağız, ancak bir ev robotuna 'Dizüstü bilgisayarımın masamda olup olmadığını kontrol edebilir misin?' diye sorduğunuzu hayal edin. Ardından robota 'dizüstü bilgisayarım masamdaysa bana getir.' dediğinizi düşünün. Biz de tam olarak bunu yapmak istiyoruz. Örneğin robot, üst kattan gelen bir sesi algılayacak ve araştırmak için üst kata çıkacak. Bütün bunlar gelecekte mümkün."

Bütün bunlar yakın zamanda pek mümkün olmasa da Facebook oldukça ilerleme kaydetti. Geçtiğimiz günlerde şirket; oda geometrisine, malzemelere ve daha fazlasına dayalı gerçekçi ses işleme yapabilen bir ses simülasyon aracı olan SoundSpaces'i duyurdu.

Ayrıca Facebook, robotların keşfedilmemiş arazide daha iyi gezinmelerine olanak tanıyan bir iç mekan haritalama sisteminin de tanıtımını yaptı.

Facebook mühendisleri, bütün bu teknolojileri robotlarda birleştirerek bambaşka bir teknoloji ortaya çıkaracak.

Örneğin kullanıcılar, robotlara "Anahtarımı nerede bıraktım" veya "Geçtiğimiz perşembe gecesi restoranda yediğim tatlı neydi" gibi sorular yöneltip cevap alabilecek.

Facebook'un bu projesinin ne zaman hayata geçeceği bilinmez. Ancak şirketin ortakları arasında Austin'deki Texas Üniversitesi, Illinois Üniversitesi, Georgia Teknoloji Enstitüsü ve Oregon Eyaleti bulunuyor.