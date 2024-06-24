Evi terk eden eşiyle görüşmek için çocuklarını rehin aldı!

İzmit ilçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde dün F.S., eşi D.S. ile kavga etti. Kavganın ardından D.S., karakola giderek eşinin kendisini darbettiği gerekçesiyle şikayette bulunmasının ardından eve dönmedi. Olayı öğrenen F.S.'nin annesi, 2 çocuğu alarak Derince ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Orhan Gazi Sokak'ta bulunan 4 katlı binadaki evine götürdü.

2 ÇOCUK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Bugün öğle saatlerinde çocuklarının bulunduğu eve gelen F.S., annesini gönderip, 2 çocuğunu rehin aldı. Komşuların çığlıkları duymasının ardından ihbarla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ara ara pencereye çıkan F.S., eşinin gelmesini isterken; olay yerine gelen D.S.'nin eve girmesine polis ekipleri izin vermedi. F.S.'nin pencerede olduğu sırada özel harekat polisleri eve girerek çocukları kurtardı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonucu F.S. ikna edilerek polis ekiplerince gözaltına alındı. 2 çocuk kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.