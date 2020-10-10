Ermenistan'ın 30 yılda inşa ettiği ordu yıkıldı

Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğu Başkanı Tural Gencaliyev, 27 Eylül'den beri devam eden askeri operasyonun sonuçlarını yorumladı. Gencaliyev, sahadaki askeri operasyonlar sırasında, Azerbaycan üzerindeki diplomatik baskıdan da bahsetti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, zamanında atılan diplomatik adımlar ve dış politikası sonucunda tüm bu baskılara direndiğini belirten Gencaliyev, Azerbaycan üzerindeki baskının geri püskürtüldüğünü ifade etti.

Gencaliyev, bu tutumun Azerbaycan milli çıkarlarının İlham Aliyev için en yüksek değerler olduğunu kanıtladığını söyledi.

Bu tutumun, operasyon günlerinde Ermenistan ve destekçilerinin bir araya gelerek Azerbaycan'a karşı tek bir diplomatik cephe oluşturmasının engellendiğini güvenle söyleyebilirim.

Bazı konuların analiz edildiğinde ortaya çıkan sonucu değerlendiren Gencaliyev, 'Böyle zamanlarda yapılan herhangi bir hatanın askeri avantajlarımızın yitirilmesine yol açacağını görebiliriz.' dedi.

'İNSANI ATEŞKES KABUL EDİLDİ AMA GEÇİCİDİR'

Gencaliyev'e göre, Azerbaycan insani ateşkesi kabul etmeseydi, Ermenistan'ın konumunu her alanda güçlenecekti. Elbette insani ateşkes geçicidir. Ermenistan eski politikasına devam ederse ve işgal ettiği topraklardan askerlerini geri çekmezse, düşmanlıkların yeniden başlaması kaçınılmaz olacaktır.

Bence bu aşamada, temel ilkeler konusunda esaslı görüşmeler yapılmalı ve Ermeni birliklerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çekilmesi için bir plan hazırlanmalı.

Gencaliyev, Ermenistan'ın sadece savaş alanında değil, diplomatik cephede de kaybettiğini belirtti.

Ermenistan'ın yıllardır müzakerelerin formatını değiştirmeye ve Dağlık Karabağ'daki sözde rejimin müzakere sürecine üçüncü taraf olarak katılımını sağlamaya çalıştığını söyleyen Gencaliyev, Azerbaycan'ın başarılı askeri operasyonlarının, Ermenistan'ın iddiasına tek seferlik bir çizgi çektiğini ifade etti.

Ermenistan, çatışmaya taraf olanın Dağlık Karabağ'daki sözde rejim olmadığını, Ermenistan'ın kendisi olduğunu kabul etti. Ermenistan hükümeti, kendilerine dikte edilen şartları kabul etmek zorundadır. Bugün müzakere sürecinde dikte eden taraf Azerbaycan'dır.

'30 YILDIR İNŞA ETTİKLERİ ORDU YIKILDI'

Gencaliyev, Ermenistan ordusunun kayıpları hakkındaki görüşlerini dile getirdi, Ermenistan'ın 30 yıldır inşa ettiği ordunun yıkıldığını söyledi.

Askeri operasyonlar sırasında Cebrail ve Hadrut bölgeleri ile köylerimiz işgalden kurtuldu. Birçok stratejik yüksek nokta ve yol kontrolümüz altına girdi. Ermenistan'ın kayıpları sadece gıda kaybıyla sınırlı kalmadı. 190'dan fazla tank, çok sayıda top, füze sistemi, insan gücü imha edildi, çok sayıda düşman askeri teçhizatı ve silahı ele geçirildi. Ermenistan'ın uzun yıllar bu kayıpları telafi edemeyeceğini düşünüyorum.