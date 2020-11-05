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Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayında ilk doz uygulandı

Erciyes Üniversitesi'nde Kovid-19'a karşı geliştirilen "ERUCOV-VAC" aşı adayının ilk dozunun bir gönüllüye uygulandığı bildirildi.

Erciyes Üniversitesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19)'a karşı geliştirilen "ERUCOV-VAC" aşı adayının ilk dozunun bir gönüllüye uygulandığı bildirildi.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Erciyes Üniversitesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19)'a karşı geliştirilen "ERUCOV-VAC" aşı adayının ilk dozunun bir gönüllüye uygulandığı bildirildi.

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