Dünyanın gözü Türkiye'de! Tarihi zirve başladı.

Rusya-Ukrayna savaşının 15. gününde Antalya kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 3'lü formatta barış görüşmesi gerçekleştirilirken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba savaşın başladığı günden beri ilk defa temas kuruyor.

Tarihi görüşmeden ilk görüntüler de paylaşıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın kravat takmadığı gözlemlendi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla 3'lü formatta barış görüşmesi gerçekleştiriyor. Görüşmeden ilk görüntüler paylaşıldı.https://t.co/8iVTMqbiXf — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 10, 2022



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın görüşme sonrasında ayrı ayrı basın toplantısı yapacağı belirtildi.