İran'dan İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlatıldı

İran devlet televizyonu, ülkeden İsrail yönüne doğru yeni bir füze saldırısı dalgasının başlatıldığını duyurdu. Resmi açıklamada, "İşgal altındaki topraklara yönelik yeni bir füze saldırısı dalgası başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

İran ordusu tarafından yapılan bilgilendirmede, saldırıların yalnızca İsrail kentlerini değil, bölgedeki ABD üslerini de kapsadığı kaydedildi. Operasyonun ayrıntılarının Silahlı Kuvvetler Sözcülüğü tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

İsrail genelinde saldırı sirenleri çalıyor

İran’dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail’in güney bölgeleri ve işgal altındaki Doğu Kudüs başta olmak üzere pek çok noktada sirenler çalmaya başladı. İsrail ordusu, İran kaynaklı füze hareketliliğini teyit ederek hava savunma sistemlerinin aktif şekilde önleme yapmaya çalıştığını açıkladı.

Görgü tanıkları, savunma sistemlerinin füzeleri imha ettiği sırada gökyüzünde şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.