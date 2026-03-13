İran'dan İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlatıldı

İran, İsrail topraklarına yönelik yeni bir füze saldırısı dalgası başlattığını duyurdu. Saldırı nedeniyle İsrail genelinde sirenler çalarken hava savunma sistemleri devreye girdi.

İran devlet televizyonu, ülkeden İsrail yönüne doğru yeni bir füze saldırısı dalgasının başlatıldığını duyurdu. Resmi açıklamada, "İşgal altındaki topraklara yönelik yeni bir füze saldırısı dalgası başlatıldı." ifadelerine yer verildi. 

İran ordusu tarafından yapılan bilgilendirmede, saldırıların yalnızca İsrail kentlerini değil, bölgedeki ABD üslerini de kapsadığı kaydedildi. Operasyonun ayrıntılarının Silahlı Kuvvetler Sözcülüğü tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

İsrail genelinde saldırı sirenleri çalıyor

İran’dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail’in güney bölgeleri ve işgal altındaki Doğu Kudüs başta olmak üzere pek çok noktada sirenler çalmaya başladı. İsrail ordusu, İran kaynaklı füze hareketliliğini teyit ederek hava savunma sistemlerinin aktif şekilde önleme yapmaya çalıştığını açıkladı. 

Görgü tanıkları, savunma sistemlerinin füzeleri imha ettiği sırada gökyüzünde şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. 

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
