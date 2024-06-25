Dönel kavşağa hızlı giren otomobil takla attı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Barış Mahallesi, Kavaklı Bulvarı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre A.F.E.'nin kullandığı 34 RVA 17 plakalı otomobil hızla dönel kavşağa girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.