Doğal gaz faturaları gelmeye başladı: "Devlet tarafından karşılanmıştır"

Karadenizde bulunan doğal gaz rezervinin kullanıma açılmasının ardından müjdeler bir gelmeye devam ediyor.

Konutlarda bir yıl boyunca geçerli olmak üzere her ay 25 metreküplük gazın bedava verileceğini duyurmuştu. Bugün ise sanayide kullanılacak doğal gazda büyük bir indirim yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği konutlarda 1 ay ücretsiz doğal gazın ardından ilk faturalar hanelere ulaşmaya başladı.

Faturalarda, ödenecek tutar "0 TL" olarak görülürken, "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır" ifadelerine yer verildi.