Deva ile Gelecek TBMM’de grup kuruyor!

Ünsal ERGEL/ANKARA

Seçime CHP listelerinden giren Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ayrı bir grup kurmayacağı TBMM kulislerinde tartışılırken, Deva ve Gelecek partilerinin yetkilileri, Meclis’te Milletvekili Andiçme Töreni sürecinde görüşmelere hız verdi.

Millet İttifakı’ndan ilk olarak İYİ Parti kopmuştu. Ardından bir başka kopuşta Deva ve Gelecek Partisi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre her iki parti yetkililerinin TBMM’de yaptıkları görüşmeler sonrasında grup kurma kararı çıktığı öğrenildi.

CHP listelerinden milletvekili seçilen DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti milletvekilleri ise bu partiden ayrılmıştı. CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet partileri 10, Demokrat Parti üç milletvekili kazanmıştı. Deva ve Gelecek Partisi’nin birleşmesiyle oluşacak grupta 25 milletvekili yer alacak.