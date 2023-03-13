Depremden etkilenen illerde eğitim öğretim yeniden başladı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Osmaniye ve Gaziantep’te okullarda öğrenciler bugün dersbaşı yaptı.

Depremden etkilenen illerde yarıyıl tatilinin ardından 6 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretim, depremler nedeniyle ertelenmişti.

1 Mart'ta Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitime başlamıştı.

Öte yandan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde ise okullar 27 Mart’ta eğitime başlayacak.

Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencinin olduğunu, 212 bin 992 de öğretmenin bulunduğunu aktarmıştı.