Depremden etkilenen illerde eğitim öğretim yeniden başladı!
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Osmaniye ve Gaziantep’te öğrenciler bugün dersbaşı yaptı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Osmaniye ve Gaziantep’te okullarda öğrenciler bugün dersbaşı yaptı.
Depremden etkilenen illerde yarıyıl tatilinin ardından 6 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretim, depremler nedeniyle ertelenmişti.
1 Mart'ta Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitime başlamıştı.
Öte yandan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde ise okullar 27 Mart’ta eğitime başlayacak.
Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencinin olduğunu, 212 bin 992 de öğretmenin bulunduğunu aktarmıştı.
Yorumlar