Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş F-16 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Türkiye'ye F-16'ları teslim etme süreciyle ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Süreç balşayacaktır"

Dün itibarıyla bana geldi ben imzaladım. Akşam Resmi Gazete'de yayımlandı. Biden bir gün önce yazılı olarak Kongre'ye mektup göndererek Temsilciler Meclisi'ne talimat verdi. Orayı da bekliyoruz. Bir an önce oradan gelecek olan netice F-16'ların Türkiye'ye gönderilme sürecin başlamasını sağlayacaktır. Bunu bekliyoruz. Dışişleri Bakanımız takipte.

Murat Bey'i heyecanlı gördüm"

Biz çıkacağını düşünüyoruz. Güney Afrika Lahey’i çok yakından takip ediyor. Güney Afrika cumhurbaşkanının yakın takibi bizim için zenginliktir. Olumlu sonuçlar çıkacağını bekliyoruz.

Lansmanı nasıl buldunuz. Ben izlediğim bölümlerde Murat Bey'in heyecan dolu olduğunu gördüm. Mutluluk duydum. 31 Mart'ta Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız