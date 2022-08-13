Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Programı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Peygamber Efendimizin, insanların Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan beri soy üzere olduğu gibi din üzere de kardeş oldukları öğüdüne uygun şekilde birliğimize sarılmak ve ayrılıktan uzak durmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Belediye Meydanı'nda Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'na katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına alandakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, "Hazreti Hünkar'ın yaşadığı ve vefat ettiği toprakların bereketini, feyzini paylaşarak, bu sevgi, barış, kardeşlik ve muhabbet kapısında sizlerle birlikte durmanın memnuniyeti içindeyim. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Bundan 751 yıl önce Hakk'a yürüyen Hacı Bektaş Veli Hazretleri başta olmak üzere bu toprakları imanlarıyla yoğurarak Anadolu'yu vatanımız haline getiren tüm alpleri, erenleri, gönül sultanlarını rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Yesevi Ocağından başlayıp Kafkaslara ve Anadolu'ya, oradan Balkanlara ve dünyanın dört bir yanına yayılan Hacı Bektaş Veli irfanının, bugün de insanlığın yolunu aydınlatmayı sürdürdüğünü söyledi.

Alandakilerin cem olmasına vesile olan Hazreti Hünkar'ın ifadesiyle, tevhidlerinin 'bir olalım, iri olalım, diri olalım' üzerine kurulu olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hiç şüphesiz Hacı Bektaş Veli, Taif'te kendisini taşlayanlara, 'Yarabbi, bunlara merhametinle muamele et, çünkü bunlar bilmiyorlar, ola ki soylarından hak yolu bulacak insanlar gelir' diyen Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselamın varisi olarak tayin ettiği alimlerimizdendi. Yine hiç şüphesiz Hazreti Hünkar, Sıffin'de Cemel Vakası sırasında kendisine kılıç çekenlerin, daha sonra cenaze namazlarını kıldırıp onlar için dua eden Hazreti Ali Radıyallahu Anh'in yolundan gidenlerdendi.

Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin irfanına talip olmak öyle kolay değildir. Her şeyden önce, Peygamber Efendimizin, insanların Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan beri soy üzere olduğu gibi din üzere de kardeş oldukları öğüdüne uygun şekilde birliğimize sarılmak ve ayrılıktan uzak durmak mecburiyetindeyiz. Hamdolsun, yaşadığımız kimi acılara rağmen, millet olarak Peygamberimizin bu öğüdünü en samimi şekilde biz sahiplendik. Bunu da Allah'ın milletimize nasip ve ikram ettiği hasletlere, önderlere, lütuflara borçluyuz."

- "Gönül sultanlarının dualarına borçlu olduğumuzu biliyoruz"

Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Lokmanı Perende, Ahi Evran, Mevlana, Seyyit Mahmut Hayrani gibi Hak dostu önderlerin bıraktığı mirasa ne kadar sıkı sarılırsa, geleceğe de o derece güvenle bakılacağını ifade eden Erdoğan, "Bu Hak dostlarının en önemli özelliği, Hazreti Peygambere sarsılmaz bir bağlılık ve ehlibeyt sevgisi yanında, inançlarını hayatlarının her anına yansıtarak birer irfan abidesi haline gelmek suretiyle insanların gönüllerini kazanmış olmalarıdır." dedi.

Hacı Bektaş Veli'nin kaynağını Kur'an-ı Kerim'den alan "dört kapı kırk makam" esasıyla yaptığı hizmetlerin, bugün insanların hayatına yön veren, vermesi gereken ilkeleri ifade ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Milletimiz, en sıkıntılı dönemlerinde dahi, her bir kapının imanla, tövbeyle, tevazuyla, edeple başlayan makamlarını hayatlarında yaşatarak aşmayı başarmış, maddi ve manevi kurtuluşa ermiştir. Moğol istilasından Çanakkale Savaşı'na, Milli Mücadele'den son 40 yılımıza damgasını vuran terörle mücadeleye kadar maruz kaldığımız tüm hayati sınamaları, bu inanç ve azimle geride bıraktığımıza inanıyorum. Verdiğimiz mücadelelerin hayırla neticelenmesini, 'Gönül, Allah'ın göründüğü ve baktığı yerdir' diyen Hazreti Hünkar başta olmak üzere, erenlerin, gönül sultanlarının dualarına borçlu olduğumuzu da biliyoruz.

Öyleyse, Hazreti Hünkar'ı rahmetle anarak, ikrarımızı verelim: 'Allah, eyvallah kapısında, döktüğün varsa doldur. Ağlattığın varsa güldür. Yıktığın varsa kaldır. Doğru gez, dost gönlünü incitme. Yalan söyleme, kovu kovlama. Haram yeme, zina etme. Elinle koymadığını alma. Gözünle görmediğini söyleme. Gelme gelme, dönme dönme. Gelenin malı, dönenin canı. Bu yol kıldan köprüdür, geçemezsin. Demirden leblebidir, çiğneyemezsin. Ateşten gömlektir, giyemezsin. Riya ile ibadet, şirk ile taat olmaz. Söylediğin meydanın, sakladığın senin. Allah, eyvallah."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Evet, milletimiz işte bu şuurla, bize iki dünyada da saadet kapısını, 'marifet nefsi silmek değil, bilmektir' diyerek gösteren Hazreti Hünkar'ın irfanını gittiği her yere taşımıştır. Tarihimizde bunun, Timur'un 'Sizden de ölen oldu, bizden de, peki kim şehit?' sorusuna, 'Vatanımızı savundukları için bizim ölülerimiz şehittir.' diyen Baba İlyas gibi örnekleri vardır. Yine, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselamın emanetini korurken askerleriyle birlikte çekirge yiyerek hayatta kalan Fahrettin Paşa'ya bu cesareti ve azmi veren de aynı irfandı. Hamdolsun, bugün de ayak bastığımız, bayrak gösterdiğimiz her yerde bu irfanın yol göstericiliğinde yürüttüğümüz faaliyetlerle farkımızı ortaya koyuyor, gönüller kazanıyor, kalıcı izler bırakıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Belediye Meydanı'nda Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'na katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Vefatının 750. yıl dönümü vesilesiyle 2021 yılını UNESCO ile birlikte tüm dünyada Hacı Bektaş Yılı olarak belirlediklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hazreti Hünkar'ın 'gelin canlar bir olalım' çağrısını dünyanın dört bir yanında düzenlediğimiz etkinliklerle tüm insanlıkla paylaştık. Bu etkinlikler vesilesiyle koronavirüs salgınının yükü altında ezilen insanlığın gönlünde bir ışık, bir çerağ yakabildiysek ne mutlu bize. Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı cumhuriyetle birlikte diğer tüm benzeri kurumlar gibi kapatılmıştı. Bu sevgi, barış, kardeşlik ve muhabbet kapısının müze statüsüyle fiziken yeniden açılmasını sağlayan şehit Başbakan rahmetli Adnan Menderes'tir. Etap etap süren çalışmaların tamamlanmasının ardından bu külliye, dört bir yandan gelen Hacı Bektaş dostlarının iştirakiyle tümüyle hizmete girmiştir. Böylece Hazreti Hünkar'ın 'Sevgi, saygı üzerine kurulmuştur yapımız, ta ezelde ebede açık durur kapımız' sözüne uygun şekilde bu kapı yeniden gönülleri aydınlatmaya devam etmiştir.

Ayrıca geçen sene Hacı Bektaş-ı Veli'nin Suluca Karahöyük'te geldiğinde sofrasına oturduğu Kadıncık Ana Evi'nin restorasyonunu tamamlayıp, yeniden ziyarete açmıştık. Bu yıl da Hazreti Hünkar'ın komşusu, onun mihmanı olan Bektaş Efendi Türbesi'nin restorasyon işlemlerini bitirerek, tekrar ziyarete açıyoruz."

- "İçişleri, Kültür ve Adalet Bakanlarımız müşterek çalışma yapıyor"

Muharrem orucu vesilesiyle geçen hafta Ankara'da Hüseyin Gazi Türbesi'ni ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Canlarla bir araya gelip hem Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ettik hem de samimi bir muhabbet gerçekleştirdik. Bir süredir İçişleri ve Kültür Bakanlıklarımızın koordinasyonunda milli birlik ve beraberlik çalışması yürütüyoruz. Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek, Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın toplam 8 bin 740 talebi belirlendi. Bu taleplerin 5 bin 600'ü hızla karşılandı. Diğer taleplerle ilgili İçişleri, Kültür ve Adalet Bakanlarımız müşterek bir çalışma yapıyor. İnşallah bu da yakında neticelenecek. Ayrıca, çeşitli illerimizde temeli yapılan ve yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu bir töreni de yakında gerçekleştireceğiz."

- "Kardeşliğimize daha sıkı sahip çıkarak alçak oyunu hep birlikte bozacağız"

Erdoğan, 85 milyon vatandaşın tamamının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birinci sınıf, aynı hak ve imkanlara sahip, hiçbirinden asla vazgeçmeyecekleri mümtaz fertler olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı hala hazmedemeyenlerin, her dönem olduğu gibi bugün de milletimiz arasında ayrılık tohumları ekerek, vatanımızı parçalama niyetleri elbette vardır. Bunun için mezhep ve meşrep farklılıklarını körüklemekten, köken ve ideolojik kamplaşma fitnelerine kadar her türlü gayreti gösteriyorlar. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme yönünde attığımız en küçük bir adıma bile tahammül edemeyenlerin aslında neyi amaçladıklarını, sufleyi nereden aldıklarını gayet iyi biliyoruz. Özellikle kimi Avrupa devletlerinin ülkemizdeki her kesim gibi Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız üzerinde oynamaya çalıştıkları kirli oyunu sizlerin de gördüğüne ben inanıyorum.

Alevi-Bektaşi toplumunu İslam'dan kopartmaya çalışarak atılan ilk adımın devamı, insanlarımızı birbirine düşman etmek olacaktır. Nitekim bu yönde sergilenen oyunun, provokasyonun örneklerini her gün takip ediyoruz. İnşallah birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, müştereklerimize daha sıkı sahip çıkarak bu sinsi ve alçak oyunu hep birlikte bozacağız. Hakk'a yürüyüşünün 751. yıl dönümünde Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerini tazimle yad ediyoruz. 'Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır' diyerek, Hacı Bektaş-ı Veli irfanı etrafında bir araya gelen herkese şükranlarımı sunuyorum. Unutmayalım ki muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl?"

- Notlar

Programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Mustafa Şen ve Vedat Demiröz de katıldı.

58 şehirden 1800 davetlinin katıldığı programa, yaklaşık 200 Alevi dedesi ve Bektaşi babası iştirak etti.

Programdan önce Hacı Bektaş Veli Müzesi ve Dergahı'nın hikayesini anlatan film gösterildi. Alevi Bektaşi dedeleri akşam duası yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, "İkrar" isimli tiyatro oyununu sahneledi. Hacı Bektaş Veli 751. Yıl Dönümü Etkinlikleri tema filminin gösterimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'nı ziyaret etti.