Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetten umudunu kesenleri bağrımıza basacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"10 aylık bir hasretin ardından bugün yine sizlerle beraberiz, öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 44 oy oranlarıyla bizlere destek verdiniz ama bu oy oranlarının aramızdaki muhabbeti yansıtmadığına inanıyorum. Denizli'den en az yüzde 50 oranında oy bekliyoruz, 31 Mart'ta bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum."

"Ülkemize dair hayallerimizi ve hedeflerimizi çok daha etkili bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'na gönül veren kardeşlerimizle birlikte muhalefetten umudunu kesen kişileri bağrımıza basacağız. Denizli'nin de Türkiye Yüzyılı mücadelemizde biz yalnız bırakmayacağını biliyorum."

"Birbirlerinin kuyularını kazıyorlar"

"Muhalefetin trajikomik hallerini görüyorsunuz değil mi? Kendi içlerinde horoz dövüşlerinden beter haldeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Bundan 8-9 ay önce ülkeyi yönetmekten bahsediyorlardı, şimdi birbirlerinin kuyularını kazıyorlar. Bunların siyasetteki varlık amaçları sadece çıkarlarını korumak, siyasi kariyer basamaklarını tırmanmaktan ibaret."

"Alanda 75 bin kişi var"

"Şuanda alanda kaç kişi var biliyor musunuz? 75 bin kişi var, Denizli bugün coşmuş yahu. Benim gönlümün sultanı Denizli bu."

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuz en önemli ayaklarından biri savunma sanayi ve teknolojide en üst seviyeye çıkartmaktır. Bu alanda sürekli kendimizi geliştiriyor. Son 1 sene içinde hava, kara, deniz platformlarında onlarca projeyi resmen hizmete aldık. Göreve geldiğimizden bugüne yerli üretimin payını %80’ler seviyesine çıkardık."

"Artık ihtiyacımız olan silahların hemen tamamını kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. Bununla da yetinmiyor, dost ve kardeş ülkelere ihracat yapıyoruz. Geçen sene 5,5 milyar dolar savunma ihracatı gerçekleştirdik. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden biriyiz. İHA, SİHA, AKINCI en son KAAN’ımız çıktı. Ama bir de bizim çok önemli bir adımımız var. Bir de Kızılelma'mız var. ANKA-3'ün de hizmete girmesiyle bu alanda çığır açtık, açıyoruz."

"KAAN, 2028 yılının sonuna kadar hava kuvvetlerimize katılacak"

"5. Nesil Savaş uçağımız Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 15 yıllık çalışmanın başarısı olan KAAN önemli bir testle kritik eşiği aştı. 2028'de hava envanterimize katılmasını bekliyoruz. Ne derseniz deyin, yaptık gökyüzüyle buluşturduk. Kendi akıllarınca projelerimizle dalga geçtiler. Varsın kulak arkası yapsınlar, biz bunları ciddiye almayacağız."

"Bunlar Türkiye’de güya yıllarca siyaset yaptılar ama yerli ve milli muhalefet nasıl yapılır öğrenemediler. Şimdi Ankara’da bir apartman dairesi tutmuşlar, oradan siyaset yapıyorlar. Bunlar milletle aynı yöne bakmayı öğrenemediler."

"İçinde 21 ambulansın 2380 kolluk yardım görevlimiz Mısır’ın limanına vardı. Daha nice görünür görünmez yardımlarımızla mazlumlara kol kanat çıkıyoruz."

"Yıl sonuna kadar 200 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek"

"Depremin 1. Yılında 5 depremzede şehrimizi ziyaret ettik. Her ay 15-20 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Yıl sonu hedefimiz 200 bin konutu hak sahipleriyle buluşturmaktır. Deprem bölgesi için tüm bu işleri yaparken diğer şehirlerimizi de ihmal etmiyoruz."

"2024 yılı için asgari ücretlilerimize, emeklilerimize, kamu görevlilerimize enflasyonun üzerinde zam yaptık. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu yılın sonuna doğru enflasyonun düşüşüyle inşallah daha rahat nefes alacağız."