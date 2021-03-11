Clubhouse'un rakibi Twitter Spaces bu tarihte geliyor

Clubhouse çıktığından bu yana kullanıcıların ilgisini çeken bir uygulama oldu. Popüleritesi her geçen gün artan Clubhouse'un yükselişi, sosyal medya devlerinin gözünden kaçmadı. Bilindiği üzere Twitter bir süre önce yaptığı açıklamada, Clubhouse benzeri özelliği olan Spaces'i duyurmuştu. Şimdi de Twitter, Spaces için tarih verdi. Peki Twitter Spaces ne zaman çıkacak? Hangi tarihte son kullanıcılarla buluşacak?

İnsanların sesli iletişimde olduğu Clubhose son dönemin en popüler uygulaması oldu. Fakat Clubhouse şimdilik iOS platformunda bulunuyor ve sadece davetle girilebiliyor.

Clubhouse'un popüleritesi Twitter, Facebook ve diğer platformları da harekete geçirdi. Birçok isim Clubhouse'a rakip yeni servisler üstünde çalışmaya başladı. Bu isimlerden biri de Twitter. Spaces isimli özelliğiyle Clubhouse'a rakip olacak Twitter, ayrıca bu özelliğiyle Clubhouse'un Android'deki eksikliğini kendi lehine çevirmek istiyor.

Twitter Spaces adı verilen özellik için halihazırda test uygulamalarına başlamıştı. Herkese açık olacak Spaces için ise şirketten tarih geldi. Son testleri yapılan Twitter Spaces'ın Nisan ayında herkesin kullanımına açılacak.

BAHŞİŞ KUTUSU ÖZELLİĞİ

Twitter'ın BETA olarak yayımlanan sürümünde gizli bir özellik keşfedildi. Twitter'ın "Bahşiş Kutusu" Tip Jar adını verdiği özellikle Spaces yayıncılarına para kazanma imkanı sağlıyor.

Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo gibi bağış uygulamalarıyla entregre gözüken sisteme göre takipçiler istedikleri kişiye para verebilecekler. (NTV)