Cimbom'u yıkan haber! Yıldız oyuncuya Arabistan'dan talip

Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da gözler yeni sezonda gerçekleştirilecek transferlere çevrildi. PSG'den kiralanan Mauro Icardi için temaslar sürerken, Suudi Arabistan kulüpleri de golcü isim için gözünü karartmış durumda.

Taraftarları coşturacak bir transfer operasyonu yürüten Al Taawoun, Arjantinli golcüye teklifini sundu.

3 yıl için 100 milyon euro

Al Taawon, Inter, Milan, Roma gibi İtalyan kulüpleriyle de anılan Mauro Icardi için kesenin ağzını açtı. Suudi ekibi, kadrosuna katmayı düşündüğü yıldız futbolcu için 3 yıllık bir plan yaptı. Al Taawon'un Tangocu'ya 3 yıl için 100 milyon Euro vermeye hazır olduğu ve Icardi'ye bu teklifin sözlü olarak da iletildiği ifade edildi.

Paris Saint Germain ile kontratı 2024 yılında sona erecek olan Icardi ise kendisine gelen bu astronomik teklife henüz yanıt vermedi.

Bu sezon tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 26 maçta 23 gol atıp, 8 de asist yapan Icardi, toplamda 31 gole katkı sağladı.