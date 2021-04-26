CHP'li Buca Belediyesi'nde milyonlarca liralık yolsuzluk iddiası

Son aylarda yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen CHP'li belediyelerle ilgili skandallar bitmek bilmiyor. Son olarak CHP'li İzmir Buca Belediyesi hakkında milyonluk yolsuzluk iddiası ortaya atıldı.

CHP'li İzmir Buca Belediyesi'nde hakkında yolsuzluk iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavclığı'na ifade veren E.Ö. isimli şahıs belediyede milyonlarca lirayı bulan yolsuzluk yapıldığını dile getirdi. E.Ö. ifadesinde, mevcut ve eski başkanın da içinde olduğu bir dizi ihale yolsuzluğu yaşandığını iddia etti.

MALİYETLER ŞİŞİRİLEREK GELİR ELDE EDİLİYORDU

E.Ö. belediye çalışanlarının ihalelerde yaklaşık maliyetlerin şişirilerek kendi belirledikleri ve ihaleyi verdikleri firmalardan yüksek maliyetle gelir elde ettikleri iddiasında bulundu.

E.Ö., 2019 yılında yapılan 15 milyonluk bir çöp ihalesinde yapılan yolsuzluğu detaylarıyla anlatı;

"15 aylık çöp işinin A. A. Y.'ya göre hazırlatılıp yüksek miktarda araç koyarak ihaleye başka firmaların girmesi engellendi. A. A. Y. ile anlaşarak hem işin karından yarısının istendiği ve araçlara esktra yakıt koyulmuş gibi yapılarak 9 milyon fazla yakıt ücretini kendi ceplerine indirdiklerine şahit oldum" dedi.