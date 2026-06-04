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AjansHaber Gündem Bakan Fidan’dan Seul’de yoğun diplomasi trafiği: Türkiye-Kore Cumhuriyeti ilişkilerinde stratejik derinleşme

Bakan Fidan’dan Seul’de yoğun diplomasi trafiği: Türkiye-Kore Cumhuriyeti ilişkilerinde stratejik derinleşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya-Pasifik turunun üçüncü durağı olan Seul’de gerçekleştirdiği temaslarda Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde önemli mesajlar verdi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Bakan Fidan’dan Seul’de yoğun diplomasi trafiği: Türkiye-Kore Cumhuriyeti ilişkilerinde stratejik derinleşme

Seul’de Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bir araya gelen Fidan, görüşmede ekonomik ve ticari hedeflerin yanı sıra stratejik sektörlerdeki ortaklık imkanlarının ele alındığını belirtti. 

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dışişleri Bakanı Cho Hyun’la yaptığımız toplantılarda ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması yönündeki ortak irademizi teyit ettik; nükleer enerji, ulaştırma, savunma sanayii ve ileri teknoloji gibi stratejik sektörlerde hayata geçirilebilecek ortak girişimleri ele aldık.”

Bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı

Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelerin de kapsamlı şekilde değerlendirildiği aktarıldı. Fidan, uluslararası platformlarda iki ülkenin iş birliğinin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Görüşmelerimizde ayrıca, başta Asya-Pasifik ve Orta Doğu’daki gelişmeler olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı fikir teatisinde bulunduk. Birleşmiş Milletler, MIKTA ve G20 dahil uluslararası platformlardaki yakın iş birliğimizin önemini bir kez daha teyit ettik.”

Kore Üniversitesi’nde küresel yönetişim vurgusu

Ziyaret programı kapsamında Kore Üniversitesi’nde de bir konuşma gerçekleştiren Fidan, küresel yönetişim ve uluslararası sistemin geleceğine ilişkin Türkiye’nin yaklaşımını paylaştı. Bakan Fidan, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kore Üniversitesi’nde yaptığımız konuşmada ise uluslararası sistemin karşı karşıya bulunduğu sınamalar ve küresel yönetişimin geleceğine ilişkin değerlendirmelerimizi paylaşarak ülkemizin perspektifini ortaya koyduk.”

Bakan Fidan, Kore Savaş Anıtı’na çelenk bıraktı

Seul temasları çerçevesinde Kore Savaşı Anıtı’nı da ziyaret eden Fidan, şehitler ve gaziler için çelenk bıraktı. Ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede ise şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Kore Savaşı Anıtı’nı da ziyaret ederek çelenk bıraktık. Şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz hatırası, iki ülkenin ebedi dostluğunun nişanesi olarak gelecek nesillere ilham vermeyi sürdürecektir.”

Stratejik ortaklık derinleşecek mesajı

Bakan Fidan, temaslarının sonunda Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığın karşılıklı yarar temelinde daha da güçlendirileceğini vurguladı.

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