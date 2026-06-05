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AjansHaber Gündem Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Karadeniz’de Türk bayraklı “DURU 67” isimli balıkçı teknesi saldırıya uğradı. Saldırı sonucu tekne batarken, 1 balıkçı hayatını kaybetti, 4 balıkçı yaralandı.

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Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz’de faaliyet gösteren “DURU 67” adlı balık avlama teknesine yönelik saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırının ardından teknenin sulara gömülerek battığı belirtilen açıklamada, olay sırasında teknede bulunan balıkçılardan birinin yaşamını yitirdiği, dört kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların sağlık ekiplerince tedavi altına alındığı öğrenilirken, olayın detaylarına ilişkin inceleme sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığından açıklama

Sahil Güvenlik Komutanlığı, saldırı ve sonrasında yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“05 Haziran 2026 tarihinde Karadeniz’de (Kırım batısı, Sivastapol açıkları) Türk bayraklı DURU 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiği bilgisi alınmıştır.”

Saldırının ardından başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren Komutanlık, şu değerlendirmede bulundu:

“Bahse konu saldırıya ilişkin gelişmeler ve yürütülen arama kurtarma faaliyetleri aşağıda yer almaktadır.”

Teknenin batması ve yaralıların tahliyesine ilişkin süreç ise açıklamada şöyle aktarıldı:

“Saldırı sonucu hasar alan DURU 67 isimli balıkçı teknesi batmıştır. Yakın bölgede bulunan BURAK KAYA isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralı balıkçımızı ivedilikle tahliye ederek İnebolu istikametine doğru intikale başlamış, intikal esnasında yaralılardan durumu ağır olan 1 balıkçımız maalesef hayatını kaybetmiştir.”

Yaralılara sağlık desteği sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetlere ilişkin de şu bilgiler paylaşıldı:

“İhbarın alınmasını müteakip yaralı balıkçılarımıza ivedilikle tıbbi destek ulaştırılması ve sağlık kuruluşlarına tahliye edilmesi amacıyla bahse konu balıkçı teknesi ile koordinasyon sağlanmış, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait 1 gemi (TCSG-96) saat 12:35 itibarıyla İnebolu Limanı’ndan 4 doktor, 15 UMKE/hemşire ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplam 19 kişilik uzman tıbbi ekip ile hareket etmiştir.”

Sahil Güvenlik unsurunun yaralılara ulaştığı anlara ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurumuz (TCSG-96) BURAK KAYA isimli balıkçı teknemize saat 19:20’de Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nin kuzeyinde İnebolu Limanı’na 115 deniz mili mesafede ulaşmıştır. Vefat eden balıkçımızın naaşı ve yaralı balıkçılarımız Sahil Güvenlik unsuruna transfer edilerek tıbbi müdahaleye başlanılmış ve İnebolu Limanı’na geri intikale geçilmiştir.”

Komutanlık açıklamasını, “Hayatını kaybeden balıkçımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleriyle tamamladı.

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