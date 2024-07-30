CHP'den gece 04:00'te kapalı grup toplantısı!

AJANS HABER KULİS / Ulaş Kaya

Hayvan haklarına yönelik kanun teklifi dün gece geç saatlere kadar Genel Kurul'da görüşülmeye devam etti.

Özellikle son 1 haftada yoğun bir tempo ile çalışan milletvekillerini yalnız bırakmayan Özgür Özel, Genel Kurul'a gelerek partisinin TBMM Grup yönetimi ile bir süre sohbet etti.

Düzenlemenin yasalaşmasının ardından saat gece 04:00 sularında CHP, kapalı grup toplantısı yaptı.

"Tatil değil, çalışma fırsatı"

Özel'in milletvekillerine 'TBMM'nin tatile girmesini bir dinlenme değil, çalışma fırsatı olarak görmeliyiz' dediği ve milletvekillerinin sadece kendi illerinde değil, tüm yurtta, vatandaşın sorun olarak gördüğü her konuda aktif bir çalışma beklediğini söylediği öğrenildi.

Hedef emekliler

Özel, milletvekillerinden özellikle emeklilerle bir araya gelmesini, emeklilerin sorunlarını vekillerin kendi şahsi sosyal medya hesaplarından duyurmasını, parti teşkilatının da bu paylaşımların etkileşimi konusunda duyarlı olması hususunda bilgilendirilmesi talimatında bulundu.

Belediyelerin başarısı vurgulanacak

Belediyelerin kıskaç altına alınmaya çalışıldığı bir döneme girildiğini söyleyen Özel, özellikle büyükşehirlerde ve AK Parti'den yeni kazanılan illerde milletvekillerini yerel yönetimlerin başarısını halkla bire bir diyalog kurarak anlatmakla görevlendirdiği öğrenildi.

Tüzük kurultayına kadar dikkat

4 Eylül'deki tüzük kurultayına kadar parti içindeki tartışmaların sosyal medyada veya kameralar önünde yapılmamasI konusunda çok dikkatli olunmasını gerektiğini belirten Özel, Tanju Özcan örneği üzerinden milletvekillerine uyarıda bulundu.

AYM'ye hazırlık

Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeyi AYM'ye taışmaya hazırlanan Özel, partisinin hukukçularına bu konuda sıkı bir hazırlık yapma talimatı verdi.