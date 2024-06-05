ÇEVREFEST'in etkinlik takvimi duyuruldu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çevre Haftası dolayısıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek festival, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 6 Haziran Perşembe günü yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.

Dört gün sürecek ÇEVREFEST'te;

- Sıfır Atık etkinlikleri yapılacak, temiz üretim teknolojileri tanıtılacak.

- Çevre konusundaki pek çok çalışma ile birlikte farkındalık için İklim Tüneli, çevre-Sıfır Atık ve çocuk etkinlikleri ile her yaştan katılımcının ilgisini çekecek olan; sektör temsilcileri, ünlü isimler ve fikir işçilerinin katılacağı söyleşiler, atölye çalışmaları, kitap fuarı yer alacak.

ÇEVREFEST’te toplamda 70 adet Çevre Standı yer alacak. Çevre, Sıfır Atık ve yenilenebilir enerji projeleriyle öne çıkan 39 Belediye, 13 Özel Sektör Firması, 5 Dernek, 9 üniversite ve Bakanlıkların stantları alanda yerini alacak.

İşte etkinlik takvimi

6 Haziran Perşembe

Saat 11.00’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’nin açılış konuşmasıyla ÇEVREFEST başlayacak.

12.00-19.00 saatleri arasında çocuk etkinlik alanında sahne gösterileri düzenlenecek.

13.00, 14.30, 16.30, 18.00’de atölye çadırında atölye etkinlikleri gerçekleştirilecek.

14.00’te söyleşi çadırında Hakan Bilgin moderatörlüğünde; Enise Matbay Ademoğlu, Özgür Yücetürk, Ali Kantur, Cem Çelebi ve Prof. Dr. Gökşen Çapar’ın katılımıyla “Sürdürülebilir Bir Çevre için Yenilikçi Yaklaşımlar” paneli düzenlenecek.

16.30’da söyleşi çadırında Prof. Dr. Uğur Batı ve Kubilay Tuncer’in katılımıyla “Zihin ve Kaos - Harika Bir İllüzyon”,

18.00’de Ediz Hun ve İpek Tuzcuoğlu’nun katılımıyla “Çevremiz Geleceğimizdir”,

19.30’da ana sahnede Okan Bayülgen’in katılımıyla “Ne Yapacağız Nasıl Yapacağız” söyleşisi gerçekleştirilecek.

19.00’da ana sahnede “Kral Şakir” isimli çocuk etkinliği gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapanışı saat 21.00’de olacak.

7 Haziran Cuma

12.00-19.00 saatleri arasında çocuk etkinlik alanında sahne gösterileri düzenlenecek.

13.00, 14.30, 16.30, 18.00’de atölye çadırında atölye etkinlikleri gerçekleştirilecek.

13.30’da söyleşi çadırında Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu’nun moderatörlüğünde; Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Canan Keleş, Dr. Mahmut Uçar, Deniz Ataç, Ebru Baybara ve Mine Gökmar’ın katılımıyla “Sıfır Atık Yolculuğu” paneli,

15.30’da Prof. Dr. Uğur Batı, Prof. Dr. Burcu Özsoy, Doç. Dr. Selçuk Topal ve Güven İslamoğlu’nun katılımıyla “Dünya ve Doğa Konuşuyor”,

17.00’de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın katılımıyla “Yeşil Kalkınma Devrimi”,

18.30’da Hakan Bilgin’in moderatörlüğünde, Erol Göka ve Selahattin Yusuf’un katılımıyla “Çevre Sizsiniz”,

19.30’da ana sahnede Orhan Karaağaç, Eser Eyüboğlu ve Serkan Kuru’nun katılımıyla “Bizim Hikâyemiz” söyleşisi gerçekleştirilecek.

19.00’da ana sahnede “Kukuli” isimli çocuk etkinliği gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapanışı saat 21.00’de olacak.

8 Haziran Cumartesi

12.00-19.00 saatleri arasında çocuk etkinlik alanında sahne gösterileri düzenlenecek.

13.00, 14.30, 16.30, 18.00’de atölye çadırında atölye etkinlikleri gerçekleştirilecek.

13.30’da söyleşi çadırında Prof. Dr. Berk Mesutoğlu moderatörlüğünde; Prof. Dr. Abdülkadir Develi, Esma Karabulut, Serkan Siyasal, Berrin Mahmutoğlu, Caner Gençeli ve Hayri Türkmen’in katılımıyla “Yeşil Finans” paneli düzenlenecek.

16.00’da ana sahnede Mehmet Şef’in katılımıyla “Atıksız Mutfak” söyleşisi gerçekleştirilecek.

18.30’da ana sahnede “Kaptan Pengu ve Arkadaşları” isimli çocuk etkinliği gerçekleştirilecek.

19.30’da söyleşi çadırında İskender Pala’nın katılımıyla “Şehir ve Medeniyet” söyleşisi düzenlenecek.

Etkinlik kapanışı saat 21.00’de olacak.

9 Haziran Pazar

12.00-19.00 saatleri arasında çocuk etkinlik alanında sahne gösterileri düzenlenecek.

13.00, 14.30, 16.30, 18.00’de atölye çadırında atölye etkinlikleri gerçekleştirilecek.

13.00’te söyleşi çadırında Erdem Görgün’ün moderatörlüğünde; Aziz Anbar, Sultan Tepe ve Dr. Erol Metin’in katılımıyla “Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Dönüşüm” panelinin 1. Oturumu,

14.30’da Prof. Dr. Nazmiye Erdoğan’ın moderatörlüğünde; Burak Armutçu, Serhat Şengül, Ali Sağlık ve Lütfi Bilgin’in katılımıyla “Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Dönüşüm” panelinin 2. Oturumu düzenlenecek.

18.00’de söyleşi çadırında Kemal Sayar’ın katılımıyla “Bir İyilik Yap Yavaşla” söyleşisi düzenlenecek.

19.30’da ana sahnede Rafadan Tayfa “Grup Rafadan” isimli çocuk etkinliği gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapanışı saat 21.00’de olacak