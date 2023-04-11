Çayyolu Bahadır Özüşen Türk Müziği Korosu’ndan yardım konseri!
Çayyolu Bahadır Özüşen Türk Müziği Korosu, depremlerden etkilenen üniversite öğrencilerine yardım etmek amacıyla 16 Nisan’da sahnede olacak.
Uluslararası Yaşlılara Saygı Federasyonu (UYSAF) himayesinde çalışmalarına devam eden Çayyolu Bahadır Özüşen Türk Müziği Korosu, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen üniversite öğrencilerine yardım etmek amacıyla konser düzenliyor.
“Sarsılan Yüreklere Şifa Konseri”, TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Bahadır Özüşen şefliğinde; Hasan Tahsin Deda’nın sunumuyla 16 Nisan’da Küçük Tiyatro’da gerçekleşecek.
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