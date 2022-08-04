Çavuşoğlu, Malezya Savunma Bakanı ile görüştü!

Resmi ziyaret kapsamında Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da bulunan Çavuşoğlu, mevkidaşı Seyfeddin Abdullah ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısının ardından Malezya Kıdemli Savunma Bakanı Hişamuddin Hüseyin ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malezya Kıdemli Savunma Bakanıyla görüştük. Savunma sanayi iş birliğimizi geliştirmek amacıyla önümüzdeki dönemde atacağımız adımları ele aldık." ifadelerini kullandı.