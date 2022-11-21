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Bursa'da marketteki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir markette çıkan bıçaklı kavgada market sahibi yaralandı.

Hacıseyfettin Mahallesi İncirli Caddesi'nde market sahibi Semih C. ile aralarında daha önceden husumet bulunan B.E. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda B.E. yanında getirdiği bıçakla Semih C'yi göğüs kısmından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan Semih C, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

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