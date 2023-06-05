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Burak Yılmaz, futbolu bıraktı!

Burak Yılmaz, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

Burak Yılmaz, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

Burak Yılmaz yaptığı açıklamada, "Bugün bu basın toplantısını neden yapıyoruz. Dün akşam dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi stadyumda el sallayarak veda etti. Ben de isterdim öyle veda etmeyi ama kısmet olmadı. İnternetten de bıraktığımı açıklamak benim içime sinmedi. Bu kariyerime yakışmaz diye düşündüm. Her zaman birebir iletişimden yanayım. Bugün kariyerimi sonlandırdığımı duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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