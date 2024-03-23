Budapeşte'de tatsız prova!

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında Macaristan ile özel maçta karşı karşıya geldi.

Puskas Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Macaristan 1-0 kazandı.

Macaristan'ın golünü 48. dakikada penaltı vuruşudan Szoboszlai kaydetti.

A Milli Takım hazırlıklar kapsamında ikinci maçını 26 Mart'ta Avusturya ile deplasmanda oynayacak.

AZ SAYIDA TÜRK TARAFTAR, AY-YILDIZLILARI YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı’nın Macaristan’a konuk olduğu karşılaşmayı az sayıda Türk taraftar da takip etti. 67 bin kişilik Puskas Arena’da oynanan karşılaşmada Macaristan’da yaşayan ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen az sayıda Türk taraftarı da Ay-yıldızlıları yalnız bırakmadı.

ERSEN MARTİN UNUTULMADI

Öte yandan karşılaşma öncesinde, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ersen Martin unutulmadı. Ay-yıldızlılar, Macaristan mücadelesine Ersen Martin’in anısına siyah bantla çıktı.

RIDVAN YILMAZ DEVAM EDEMEDİ

A Milli Futbol Takımı’nda Macaristan karşılaşmasının 26’ncı dakikasında sakatlık yaşayan Rıdvan Yılmaz oyuna devam edemedi.

A Milli Futbol Takımı’nın Macaristan’a konuk olduğu hazırlık karşılaşmasının 26’ncı dakikada yaşanan pozisyon sonrasında Rıdvan Yılmaz sakatlık yaşadı. 22 yaşındaki genç sol bek, sol üst adalesini tutarak kenara geldi. Rıdvan Yılmaz, oyuna devam edemezken yerine 27’nci dakikada Mert Müldür dahil oldu.