BRC, Honda'yı "gazladı"

LPG dönüşüm merkezi, 2A Mühendislik Genel Müdürü Kadir Örücü, Honda Türkiye Genel Müdürü Takuya Tsumura ve BRC İtalya Satış Koordinatörü Marco Seimandi’nin katılımıyla gerçekleşen törenle açıldı.

2 bin metrekare kapalı alana kurulu tesis, Civic model araçların LPG dönüşümünü gerçekleştirecek. Yılda 20 bin aracı LPG’ye çevirecek olan dönüşüm merkezi, Türkiye’de giderek artan sıfır kilometre LPG’li araç talebine cevap verecek. 10 yıldır BRC dönüşüm kitlerini kullanan Honda, bu süreçte 130 bin adet sıfır kilometre aracını LPG ile buluşturmuştu.

"LPG'li araçlara talep artıyor"

Türkiye pazarında LPG’li araçlara talebin giderek arttığını vurgulayan 2A Mühendislik Genel Müdürü Kadir Örücü, “Eurostat verilerine göre Avrupa’da en çok LPG’li aracın bulunduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkiye’yi Polonya ve İtalya takip ediyor. LPG dönüşüm kitlerinde yaşanan teknolojik gelişmeler, araçların LPG ile olan uyum sorunlarının ortadan kalkması, giderek artan akaryakıt fiyatları LPG dönüşümünü akılcı kılıyor. Maliyetler giderek artarken herkesin önceliği artık tasarruf yapmak. LPG dönüşümü, yüzde 40’a varan yakıt tasarrufu vadediyor. Bu nedenle gerek sıfır kilometreli araçlarda gerekse ikinci elde LPG dönüşümüne talep büyüyor” diye konuştu.