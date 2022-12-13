Bitlis'te 130 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Tatvan'ın Dalda köyü kırsalında yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 123 Afganistan ile 7 Bangladeş uyruklu 130 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili şüpheliler O.A, F.A. ile N.H'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Göçmenlerin sınır dışı işlemleri Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılacak.