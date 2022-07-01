Benzin ve otogaza indirim geliyor!

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası motorin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde peş peşe indirimler yapılmıştı.

Motorin fiyatlarına gelen çifte indirim sonrası gözlerin çevrildiği benzin ve otogaz için de indirim yolda.

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre; akaryakıtta araç sahiplerinin beklentilerine yönelik gelişmeler oldu. Benzine ve otogaza önemli indirimler geldi.

Alınan bilgilere göre; benzinin litre fiyatı, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 13 kuruş düşecek. Otogaz da ise bu düşüş, 1 lira 71 kuruş olacak.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,17 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 25,29 TL’ye gerileyecek.

Otogazın litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 10,69 TL’ye, Ankara’da 10,66 TL’ye, İzmir’de 10,56 TL’ye gerileyecek.