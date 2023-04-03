Başörtüsünü baskı makinesine kaptırdı, hayatını kaybetti!

Köseköy İstasyon Mahallesi'ndeki bir reklam firmasının baskı atölyesinde çalışan Eda Nur Celep (24), başörtüsünü baskı makinesine kaptırdı.

Durumu fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre nefessiz kalan Celep, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, iş yerinde incelemelerde bulundu.