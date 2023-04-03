AjansHaber.com.tr Yaşam Başörtüsünü baskı makinesine kaptırdı!

Başörtüsünü baskı makinesine kaptırdı, hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başörtüsünü baskı makinesine kaptıran kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Köseköy İstasyon Mahallesi'ndeki bir reklam firmasının baskı atölyesinde çalışan Eda Nur Celep (24), başörtüsünü baskı makinesine kaptırdı.

Durumu fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre nefessiz kalan Celep, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, iş yerinde incelemelerde bulundu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Konteyner kentten Selçuk Bayraktar çıkar mı?
Akrabalar arasında silahlı kavga! 1 ölü 5 yaralı
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat!
Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Düzce'de otomobille cip çarpıştı! 2 kişi yaralandı
Başörtüsünü baskı makinesine kaptırdı!
Norveç'in kuzeyinde çığ düştü! 4 kişi öldü