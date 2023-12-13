Bandırma'da hatalı sollama: 8 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bandırma- Erdek yolu Düzler mevkisinde meydana geldi. Bandırma’dan Erdek istikametine seyir halinde olan 26 AAY 671 plakalı otomobil, sürücüsünün yaptığı hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen 03 F 1265 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.