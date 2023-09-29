Bakan Yerlikaya: Şahinler çetesi çökertildi
İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 'Şahinler çetesi' olarak bilinen suç örgütü çökertildi.
stanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin’in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı.
Operasyonda:16 ruhsatsız adet tabanca ve 660 adet fişek, 2 av tüfeği,,3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.
İSTANBUL MERKEZLİ 7️⃣ İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN OPERASYONLARLA ŞAHİNLER ÇETESİ OLARAK BİLİNEN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 29, 2023
ÇETE LİDERİ MEHMET ŞAHİN DAHİL 4️⃣1️⃣ ŞÜPHELİ YAKALANDI❗️
ÇETELERİN, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ❗️
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube… pic.twitter.com/65UMfkxnS8
Yorumlar