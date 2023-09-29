Bakan Yerlikaya: Şahinler çetesi çökertildi

stanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin’in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı.

Operasyonda:16 ruhsatsız adet tabanca ve 660 adet fişek, 2 av tüfeği,,3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.