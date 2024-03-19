Bakan Tunç'tan, Eylem Tok ve oğlu hakkında açıklama!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu hakkındaki sürece dair açıklamalarda bulundu.

Tok ve oğlu hakkındaki sürecin devam ettiğini belirten Bakan Tunç, yaralanan ve vefat edenlerin yakınlarının tazminat davası açmaları durumunda tedbir konulabileceğini aktardı.

Bakan Tunç, "Cezai açıdan soruşturma kapsamında tutuklama kararı yargılama makamlarınca verildi. Eylem Tok’un asistanı o gece kaçmalarına yardımcı olan kişi.

Bir de yaralananlardan birinin telefonunu oradan almış, o da delilleri yok etme anlamında bir hareket. Onun hakkında da yargılama makamlarınca adli kontrol kararı verildi. Baba hakkında da adli kontrol kararı verildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un, ifadelerinin devamında şöyle konuştu:

"İfadesini almadan cezalandırma yoluna gidemiyoruz"

Biz soruşturmayı açarız. Ama yargılama yapabilmemiz için ifadesinin alınması lazım. Kaçak şahıs statüsüne giriyor. Kaçak şahısla ilgili olarak en son Anayasa Mahkemesi, ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdiğinizde bile kaçak şahsın ifadesini almanız gerekir diyor. En son yaptığımız düzenleme de bununla ilgiliydi, 8. Yargı Paketi’nde. Dolayısıyla biz ifadesini almadan cezalandırma yoluna gidemiyoruz.

"ABD yargılayabilir"

ABD makamları yargılayabilir. Yani der ki "Sen yabancı ülkede bir yabancıya karşı suç işledin, benim vatandaşımsın, dolayısıyla seni benim kanunuma göre yargılayacağım" diyebilir.