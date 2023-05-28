Bakan Soylu uyardı: Bugün yasak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu İstanbul'da kullanarak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Tüm Türkiye'de 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başlamıştır. Şuana kadar 601 bin 251 güvenlik görevlimiz bu seçim için görevlendirilmiştir. Sandık alanlarının güvenliğinin sağlanması için koordinasyon yapılmaya devam edilmektedir.

Türkiye'de toplam 60 milyon 721 bin 745 seçmen oy kullanacak. Toplam 191 bin 885 sandıkta da oy kullanma işlemi devam edecektir.

Deprem bölgesinde konteynerlerde oy kullanma işlemi başladı. Afet bölgesinde 1158 sandık kuruldu. Orada da her bir sandık alanı için konteyner alanları oluşturuldu.

Bugün kolluk güçleri dışında silah taşımak yasaktır.

Eğer bir kimlik kartı ihtiyacı söz konusuysa, nüfus dairelerimiz bugün de açıktır.

60 güne yakın bir süredir Türkiye'de demokrasi şenliği yaşanmaktadır. Seçim olayları da geçen seçimlere göre daha az olmuştur.