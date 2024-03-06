Bakan Özhaseki'den muhalefete sert eleştiri: “Kentsel dönüşüm yapan bir tane CHP’li belediye görmedim”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen Elazığ mitinginde muhalefetin kentsel dönüşüme yönelik tavrını eleştirdi. Bakan Özhaseki, “Bütün belediyelere ‘Yapılacak en güzel iş, kentsel dönüşümdür. Hangi partiden olursanız olun kapımız açık. Söz veriyorum. Gelin size yardım edeceğim’ diyorum. Fakat CHP’li belediyelerden ses yok. Kentsel dönüşüm yapan bir tane bile CHP'li belediye görmedim.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Malatya mitinginin ardından Elazığ’a geçti. Elazığ mitinginde konuşan Bakan Özhaseki, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ikiz depremlerde 850 bin bağımsız birimin zarar gördüğünü belirterek, bu sayının nerdeyse 7-8 tane Elazığ kadar büyük olduğunu ifade etti.

“HADİ BİR TANE YAPIN DA GÖREYİM”

Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin deprem ülkelerinden biri olduğunu belirterek, muhalefetin kentsel dönüşüme karşı tavrını eleştirdi. Bakan Özhaseki, “Bütün belediyelere ‘Yapılacak en güzel iş, kentsel dönüşümdür. Hangi partiden olursanız olun kapımız açık. Söz veriyorum. Gelin size yardım edeceğim’ diyorum. Fakat CHP’li belediyelerden ses yok. Öğrenmişler, ‘Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz, rantsal dönüşüme karşıyız’ diyorlar. ‘Rantsal dönüşüm yapan yok. Kentsel dönüşüm yapacağız. Hadi bir tane yapın da göreyim’ diyorum. Kentsel dönüşüm yapan daha bir tane bile CHP'li belediye görmedim.” diye konuştu.

“HATAY’DA KETSEL DÖNÜŞÜME MANİ OLDULAR”

Yıllar önce Hatay’da kentsel dönüşüm yapacakları zaman da muhalefetin engel olduğunu hatırlatan Bakan Özhaseki, “Hatay'a gitmiştim. Kentsel dönüşüm yapacaktık. Gösteriler yaptılar. Koca koca mahallelerde yapacağımız işlere mani oldular. Depremde, Aksaray Emek Mahallesi yıkılmıştı. Ne olur fitnelik yapmasanız, ne olur kötülük yapmasanız, ne olur ‘rantsal dönüşüm’ diyerek kenara kaçıp saklanmasanız da iş yapsanız. Bir tane bile iş yapan görmedim.” şeklinde konuştu.