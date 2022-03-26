Bakan Nebati'den 1 Milyon İstihdam Projesi'ne ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Milyon İstihdam Projesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize artık daha yakınız. Nitelikli bilgi teknolojileri personeli istihdamı için ilgili Bakanlıklarımızla birlikte 1 Milyon İstihdam Projemizi güçlendiriyoruz."

Sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize artık daha yakınız. Nitelikli bilgi teknolojileri personeli istihdamı için ilgili Bakanlıklarımızla birlikte 1 Milyon İstihdam Projemizi güçlendiriyoruz.@UABakanligi, @tcmeb, @TCSanayi, @csgbakanligi, @gencliksporbak'na teşekkür ederim. pic.twitter.com/KAVeCdskIa — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) March 25, 2022