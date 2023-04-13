Bakan Kurum: "İstanbul'da imar sorunları çözülüyor"

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek partililerle buluşan Bakan Kurum, Sultan Alparslan Cami’sinde cemaatle bir araya gelerek sohbet etti. Ardından Yenisahra ve Barbaros Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarını görüşmek için mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

“Kentsel dönüşüm çalışmalarını terörle mücadele kadar önemli görüyoruz”

Bakan Kurum, Sultan Alparslan Cami'de cemaatle sohbet ederek taleplerini dinledi. İstanbul'un dönüşümünü daha da hızlandıracak adımlar atılacağını dile getiren Bakan Kurum, “İstanbul'umuzda 695 bin konutumuzun dönüşümünü yaptık. İstanbul’umuzun dönüşümünü hep birlikte yapmak zorundayız. Bu bir millî güvenlik meselesidir. İstanbul herhangi bir depremden zarar görürse, Türkiye zarar görür. Güvenliğimizi tehdit eden bir konu. Bizim istiklal ve istikbal meselemizdir. Kentsel dönüşüm çalışmalarını terörle mücadele kadar önemli görüyoruz. İnşallah sizin milletvekiliniz olacağız. Buradaki tecrübelerimizi İstanbul’a aktarmak istiyoruz. İstanbul’da daha yoğun bir şekilde deprem dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

“İstanbul’da, Ataşehir’in İçerenköy ve İnönü Mahallelerindeki imar sorunları çözülüyor”

Vatandaşların kentsel dönüşüm sürecindeki beklentilerini dinleyen Bakan Kurum, Ataşehir’in İçerenköy ve İnönü Mahallerinde imar planlarından dolayı ikinci kez donatı terk alınarak hak kaybına uğrayan vatandaşlar için yapılacak imar çalışmasıyla sorunlarının çözüme ulaştırılacağını belirtti. Vatandaşların riskli binalarının yenilenerek güvenli konutlara kavuşturulacağını ifade eden Bakan Kurum, “Mayıs ayının başında ben o planı yapıp geleceğim. Yaptığım planı askıya çıkarıp size göstereceğim. Afet bölgesinde hasar tespitini yaptığımız yapıların yüzde 96.4’ü 1999 öncesi yapılar. 99 öncesi yapıların birçoğunda bu risk söz konusu. İşçiliği, betonu, zemini iyi olan binalar da vardır. Kontrol ettirmekte, bu binaları dönüştürmekte fayda var. Tüm Türkiye oradaki acılara şahit oldu. Bize ne düşüyorsa yapalım ama bu iradeyi hep birlikte ortaya koyalım. Bu gibi sorun ve problemleri iletin. Bölge içerisindeki rezerv alanları oluşturduktan sonra avantajlarınız olacak. Tüm bu avantajları kullanın, bizde hızlı şekilde sorunları çözecek adımları atalım. Hep birlikte bu dönüşüm sürecini yönetelim. İnşallah 14 Mayıs’ta vekiliniz, temsilciniz olacağım. Bugün Ataşehir için ne söz verdiysek, sözümüzü tutmamız lazım. 5 yıldır Bakanlık yapıyorum. 11 ilde 450’yi aşkın ziyarete bulundum. Ne söylediysem onu yaptım.” şeklinde konuştu.

“Şerifali’nde 2024'e kadar 3 etabımızı tamamlayacağız”

İstanbul’da yıllardır halledilemeyen sorunların göreve geldikten sonra çözüldüğünü belirten Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“İstanbul'un hemen hemen 39 ilçesinde projelerimizi yapıyoruz. İşte Ataşehir'de Şerifali Çiftliği’nde orada yıllardır kangren haline gelmiş bir sorun vardı. Şerifali Çiftliği’nde şu an TOKİ başkanlığımız eliyle yaklaşık 1040 konutumuzun inşasını yürütüyoruz. Yine orada Çamlıca'da mülkiyet problemleri vardı. Buraya göreve geldiğimizde arkadaşlarımız bize ilettiler dedik ki burada yeniden ülke sorunlarını çözecek adımlarımızı atalım. Hamdolsun oradaki mülkiyet sorunlarını çözdük. Genel müdürlüğümüz döneminde buralara camilerimizi yaptık, okullarımızı yaptık, köprülerimizi yaptık. Şerifali’nde 2024'e kadar 3 etabımızı tamamlayacağız ve vatandaşımıza daha önceki sözlerimiz gibi nerede söz verdiysek o sözleri tuttuğumuz gibi Şerifali’de ki sözümüzü de tutacağız ve anahtarlarını vatandaşlarımıza büyük bir coşkuyla teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Fikirtepe’de ayın 17'sinde ilk konutlarının anahtarlarını Sayın Cumhurbaşkanımız verecek”

Yeni Sahra'da Barbaros mahallesinde yıllardır vatandaşların kentsel dönüşüm beklediğini ifaden eden Bakan Kurum, “Buna ilişkin de daha imar planı problemi geçtiğimiz aylarda çözüldü ve bir mimar planı ortaya kondu. İşte aynı imar planı çerçevesinde bir Fikirtepe mevzusu var biliyorsunuz ama ileriniz de. Orada da 15 bin konutun dönüşümünü şu an Bakanlık olarak biz girdik ve 15 bin konutun dönüşümünü vatandaşımız mağdur olmasın diye girdik yapıyoruz ve orada da ayın 17'sinde ilk konutlarının anahtarlarını Sayın Cumhurbaşkanımız verecek ve ardından da yeni konutlarımızı da söz verdiğimiz şekliyle yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Kartal’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1500 konutu vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde gittik anlaştık söz verdik ve teslim ettik”

Bakan Kurum İstanbul’un 39 ilçesinde vatandaşlar için çalışmalar yapıldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Yine Esenler’imize Üsküdar'ımızda Kirazlıtepe’de hemen az ileride Kartal'da bina çöktü biliyor musunuz, Yunus Apartmanını hatırlarsınız. Yanlış hatırlamıyorsam 21 canımız gitti o zaman oraya bir söz vermiş demiştik ki gibi hızlı bir şekilde bu konutlarımızı yapacağız inşa edeceğiz dedik ve orada şu an 1500 konut muhalefet belediyesi yönetiyor orayı. 1500 konutu vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde gittik anlaştık söz verdik ve teslim ettik. Yine Ümraniye’mizde Üsküdar’mızda, Ataşehir’imizde karşıya geçtiğimizde Bağcılar'da Esenler'de Türkiye'nin dünyanın örnek ilk akıllı şehrinin inşasını yapıyoruz. Başakşehir'de Avcılar'da Kayaşehir’de bilhassa İstanbul’umuzun 39 ilçesinde nereye giderseniz gidin bizim bir projemizi görürsünüz. Vatandaşımız için milletimiz için yapmış olduğumuz bir projeye rastlarsınız. Burada da Ataşehir'imize biz tek noktadan bakmayacağız sadece Barbaros mahallesinden Yenisahra'dan bakmayacağız bütüncül bakacağız. Bütüncül buranın ihtiyaçları eksikleri neyse bu eksikleri giderecek adımlarımızı atacağız.”

“1.600 konuta Emlak Konutun güvencesini ve Bakanlığın güvencesini koyacağız”

“İmar planımız var biz firmalarla anlaştık ama işte firmaların kendi içinde sorunları var firmalar buraya gerekli desteği gerekli iradeyi tam anlamıyla koymuyorlar.” diyen Bakan Kurum, “Eğer vatandaşımız orada firmayla anlaşmışsa firmada vatandaşımız için yine o projenin gerçekleştirebilmesi için Bakanlığımızdan bir destek talebinde bulunuyorsa TOKİ’yle, Emlak Konutla birlikte Bakanlığımızın çatısı, güveni altında buranın inşaat sürecini anlaştığınız firmalarla da yürütmeye hazırız…

Örneğin; burada ki 60 bin metrekarelik alanda iki projeyle ilgili Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz görüşüyor. O, 1.600 konutun yapımını Emlak Konut güveni altında yapacağız. Aynısını Yenisahra Barbaros'ta muhtarlarım burada dernek başkanım burada hangi adada istiyorsanız gelin vatandaşımız orada yüklenici firmayla birlikte gelin biz devletin çatısı altında güveni altında projeye devam edelim.” ifadelerini kullandı.

“Biz devlet olarak yüzde 50 anlaştığınız şartlarda TOKİ’mizle, Emlak Konutumuzla yapmaya hazırız”

Bakan Kurum, Fikirtepe’de kentsel dönüşüm çalışmalarını da aynı anlayışla yaptıklarını belirterek, “Yüklenici firma vatandaşlarımıza sözlerini yerine getirmediyse biz de sözleşmeyi kenara koyarak Fikirtepe'de yaptığımızda aynısıdır. Veysen girip Bakanlığımızın çatısı altında burada katlarınıza, oranlarınıza Baktığımızda işte 48, 52, 55 gibi oranlar var 48 olan da var. Biz devlet olarak yüzde 50 anlaştığınız şartlarda TOKİ’mizle, Emlak Konutumuzla yapmaya hazırız. Eğer burada ada ada çalışıp bir kere yapan firmalara destek olmak lazım uğraştılar didindiler, o yapanlarla beraber yol yürüyelim ki onları da devletin Bakanlığı çatısı altına alalım olası birliklere karşı. Ya biz bekledik her türlü sabır da gösterdik ama olmadı olmadıysa eğer burada vatandaşımın da bir suçu kusuru yoksa eğer biz anlaşanlarla yüzde 50 kat karşılığı TOKİ’yle Emlak Konutla yapıyoruz. Hayırlı olsun Güle güle oturun diyorum ben şimdiden.” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, Emlak Konut Genel Müdürlüğünde konuyla ilgili Cuma günü itibariyle zemin katında buna ilişkin bir ofis açılacağını ifade ederek “Ofiste vatandaşlarımız ve müteahhitlerimizde anlaşanlar gelsinler o Bakanlığımızın güvenini orada devam ettirebilirler. Yok, orada anlaşamadılar problem var. Biz dosyalarını inceleyelim burada yüklenici kusuru var mı yok mu bakalım, bazı yerde de var ki vatandaşımızın da kusuru var. Haksızlık etmeyelim, biz adaletli davranmak zorundayız.” dedi.

“Beykoz’da Yıldız Ailesine misafir oldu”

Bakan Murat Kurum, iftardan sonra akşam saatlerinde Beykoz’da Yıldız Ailesine misafir oldu. 1960 yılından beri aynı mahallede yaşayan 65 toruna sahip Mühittin Yıldız (95) ile sohbet eden Bakan Kurum, “Göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşımızın imar planı, mülkiyet haklarıyla ilgili ne kadar sorunu varsa çözmek için gayret gösterdik. Beykoz’da mülkiyetin yüzde 85'ini vatandaşımıza vermiş olduk. Tokatköy'de kentsel dönüşüme başladık. Kimsenin cesaret edemediği yerde, vatandaşımızla birlikte kentsel dönüşüme başladık. Bakanlığımız vatandaşımıza yakışacak, çocuklarımızın yeşil alanlarda oynayacağı, evine yakın okuluna gideceği bir anlayışla TOKİ'mizle, Emlak Konut'umuzla ve tüm birimlerimizle sizlerle birlikte dönüşümü yürütüyoruz. Nasıl deprem bölgesinde başladığımız 319 bin konutumuzu bitireceksek toplamda 650 bin konutumuzu yapacaksak İstanbul'umuzda, Beykoz'umuzda da aynı anlayışla bu çalışmaları yapacağız. 81 ilde bizim bir izimiz var.” dedi

Muhittin Yıldız ise Bakan Kurum’u yakından takip ettiğini ifade ederek, “Allah razı olsun Allah size güç versin. Televizyonda hep seni izliyorum. Konuşmalarınızı dinliyorum.” dedi.