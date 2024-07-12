Bakan Kurum: Asrın kalkınmasını hep birlikte başaracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da, Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Vali, belediye başkanları, STK’lar, siyasi parti temsilcileri ile istişarelerde bulunan Bakan Kurum, daha sonra Türkiye’nin en büyük şantiyesi Adıyaman İndere’deki afet konutlarını inceledi. Bakan Murat Kurum, Adıyaman programı kapsamında örnek daireleri gezdi, Mara ve Musalla Mahallelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum İndere’de yaptığı basın açıklamasında, Adıyaman’a bir bakan olarak değil, bu milletin bir evladı olarak geldiğini belirterek, “Adıyaman'ın bir kardeşi olarak ve Adıyamanlı kardeşlerimizin ihtiyacını giderecek bir kişi olarak buradayız. Kardeşlerimizin yanındayız, dizinin dibindeyiz. İnşallah Adıyaman'ımız ayağa kalkana kadar elimizi, gönlümüzü, ayağımızı Adıyaman'dan çekmeyeceğiz.” diye konuştu.

“21’İNCİ YÜZYILIN EN BÜYÜK DEPREM DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİNİ YÜRÜTÜYORUZ”

Göreve gelir gelmez ilk ziyaretlerini Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'a yaptıklarını, hafta sonu ise Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'yı ziyaret edeceklerini belirten Bakan Kurum, bugün ise alimler ve aşıkların şehri Adıyaman'da bulunduklarını ifade etti. Bakan Murat Kurum, 6 Şubat’ta Anadolu coğrafyasının gördüğü en büyük felaketin yaşandığını belirterek, “85 milyon vatandaşın kalbin depremzede kardeşlerimizle birlikte attı. 21’inci yüzyılın en büyük deprem dönüşüm seferberliğini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 11 ilimizde, ekiplerimizle birlikte el ele yürütüyoruz. Çok daha hızlı mesafe kat edeceğiz. Hedefimiz, 2025 yılı içerisinde 11 ilimizde, ilçelerimizde evine kavuşmayan depremzede kardeşimizin kalmaması. Bu anlayışla arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Adıyaman özelinde bugüne kadar 8 bin 174 yuvamızı vatandaşlarımıza teslim ettik, 45 bin 444 konutumuzun inşası da devam ediyor.” ifadelerini kullandı. 500 yaşındaki Ulu Cami'nin restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Bakan Kurum, ayrıca, Tuz Hanı'nın da aslına uygun şekilde restore edileceğini söyledi. Bakan Kurum, Cendere Köprüsü etrafında bir düzenleme yapmak istediklerini ve bu düzenleme çerçevesinde orada tabiat parkını koruyacak bir doğa projesi yapmak istediklerini kaydetti.

“DEPREM BÖLGESİNDEKİ HER BİR KARDEŞİM, BİZE DEPREMDE KAYBETTİĞİMİZ ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİDİR”

"Deprem bölgesinin ayağa kalkması bizim derdimiz, bizim davamızdır.” diyen Bakan Murat Kurum şunları söyledi:

“Deprem bölgesindeki her bir kardeşim, bize depremde kaybettiğimiz şehitlerimizin emanetidir. Şehitlerimizin emanetine canımız pahasına sahip çıkacağız. Onların hedeflerini, onların hayallerini inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu bölge deprem bölgesi olarak anılmayacak. 11 ilimiz güçlü altyapısı, konutları, sanayisi ve turizmiyle bölgenin lider şehirleri konumuna gelecek. Bu bölge, Türkiye'nin kalkınma ve refah bölgesi olarak anılacak. Asrın felaketini biz yaşadık asrın kalkınmasını vatandaşlarımızla birlikte başaracağız.”