Bakan Kurum: 11 ilde 67 bin konutun yapım süreci başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen ve 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalar kapsamında, bugün Hatay’da Valiler, belediye başkanları, STK’lar ve muhtarların katılımı ile Hatay AFAD İl Müdürlüğü’nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Kurum, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Murat Kurum, önce deprem ardından da sel olmak üzere art arda gelen doğal afetlerin meydana geldiğine dikkati çekerek devletin tüm afet alanlarında vatandaşlarla birlikte her türlü sorunu, sıkıntıyı, problemi gidermek için canla, başla mücadele verdiğini söyledi.

“Hedefimiz, en geç mayıs ayı başına kadar 500 bin vatandaşımızı konteyner alanlarında yerleşimini sağlamak”

Hatay’da AFAD’ın koordinasyonunda ilgili Valilerle birlikte çalışmaların yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum, “Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımız 11 ilimizde çadır kentlerde ve geçici konteyner yaşam alanlarında yaşamakta. Önümüzdeki süreçte kuracağımız yine AFAD koordinasyondaki 100 bin konteynerle birlikte yaklaşık 500 bin vatandaşımız daha bu alanlarda ikamet etmiş olacak. En geç mayıs ayı başına kadar 500 bin vatandaşımızı konteyner alanlarında yerleşimini sağlamak. Bu manada biz de AFAD’ımızla hem Hatay’ımızda, hem Adıyaman'ımızda, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta örnek çalışmalar yürütüyoruz. Gelen talep doğrusu da gerek çelik, gerek prefabrik, gerek konteynerden geçici yaşam alanlarının kurulumuna hem TOKİ’mizle, hem de Emlak Konut Genel Müdürlüğü’müzle destek veriyoruz. Devletimiz tüm imkânlarıyla, valilerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte bu süreci de sivil toplum örgütlerimizin de desteğiyle birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz” diye konuştu.

“8 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık, diğer illerimizde de sona yaklaştık.11 ilimizde askı sürecini başlatmış olacağız”

Bakan Kurum, diğer taraftan sahada enkaz kaldırma süreci ile birlikte hasar tespit çalışmalarını da yürüttüklerini belirttiği açıklamasında, “Şu anda Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Hatay ve Diyarbakır olmak üzere 8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda. Diğer illerimizde de sona yaklaştık. İnşallah önümüzdeki günlerde hasar tespit çalışmalarını da tamamlayıp, 11 ilimizdeki askı sürecini başlatmış olacağız” ifadelerine yer verdi.

“894 bin bağımsız bölümden oluşan 312 bin binanın acil yıkılacak ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık”

Depremden etkilenen illerde şu ana kadar 5 milyon 646 bin bağımsız bölümden oluşan 2 milyon 31 binada inceleme yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, “Hem mevcut Kahramanmaraş Pazarcık depremi, hem de ardından Hatay Defne ve Samandağ merkezli depremler, yine Malatya'da yaşadığımız depremlerde de arkadaşlarımız gittiler ve bir kez daha az hasarlı, hasarsız veya orta hasarlı binalara baktılar. Bu çerçevede içerisinde 894 bin bağımsız bölümden oluşan 312 bin binanın acil yıkılacak ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Hatay’ımız depremden en çok etkilenen illerimizin başında. 333 bin 825 bağımsız bölümden oluşan 99 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı veya yine orta hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk.” şeklinde konuştu.

“Hatay’ımızda 216 bini merkezlerde, 34 bini de köyde, toplamda 250 bin konutun yapım sürecini başlatmış bulunuyoruz”

Bir taraftan yeni konutlara ilişkin çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

“İlk andan itibaren, bilimin, kültürün, sanatın ışığında, şehirlerle iç içe, tamamen şeffaf, vatandaşımızla, muhtarlarımızla, esnafımızla her türlü detayı paylaştığımız, her türlü öngörülerini, fikirlerini onların aldığımız bir çalışmayı yürütüyoruz. Ve bu kapsamda da Hatay’ımızda toplamda Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında 216 bini merkezlerde olmak üzere 34 bin de köyde, toplamda 250 bin konutun yapım sürecini başlatmış bulunuyoruz. 21 Şubat'tan itibaren 11 ilimizde eş zamanlı inşaat sürecini yürütüyoruz. 7 bin 173'ü Hatay'da olmak üzere 54 bin afet konutunu merkezlerde, yine 2 bini Hatay'da olmak üzere 11 ilimizde 13 bin köy konutumuzun da ihalesi yapılmış oldu. Böylece 11 ilimize afet bölgelerinde gerek köylerimizde, gerek il ve ilçe merkezlerinde 67 bin konutumuzun ve köy evimizin yapım sürecini başlatmış olduk. TOKİ'mizin koordinasyonunda süreci yürütüyoruz.”

“Nisan, mayıs ayı içerisinde ihalesini yapacağımız konut rakamını 319 bine çıkarmayı hedefliyoruz”

TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğüyle koordinesiyle süreci yürüttüklerini ifade eden Bakan Kurum, “İnşallah aynı anlayışla bu çalışmaları yürüteceğiz. Nisan, mayıs ayı içerisinde ihalesini yapacağımız konut rakamını 319 bine çıkarmayı hedefliyoruz. İlk etapta Hatay merkezde yaklaşık 60 bin konutumuzun ihalesini de nisan, mayıs ayı içerisinde yapacağız. Ardından da 650 bin konutumuzu etaplar halinde hasar tespit tamamlanması süreci ile birlikte gerek şehrin içinde şehrin demografik yapısına uygun gerekse şehrin dışında belirlediğimiz rezerv alanlarda yapım sürecini yürütüyor olacağız.” dedi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta, Hatay'da ve Adıyaman'da kalıcı konutların temellerinin atıldığını belirterek, “Vatandaşımızla, afetzede ve depremzede kardeşlerimizle hep birlikte attık ve büyük bir coşkuyla, heyecanla yeni konutlarımızı başlangıcını yapmış olduk. İnşallah aynı heyecanla aynı motivasyonla çalışacağız.” dedi.

“Hatay’ımızı, Anadolu'muzu yeniden yükseltecek anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz”

Bakan Kurum, deprem bölgelerinde şehirlerin kültürel yapılarına uygun çalışmalar yürütüleceğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yeniden Ulu Cami’mizi, Habib-i Neccar Cami’mizi, Kurtuluş Caddesi’ni aslına, kültürel ve demografik yapıya uygun şekilde inşa sürecini yürütüyor olacağız. Bu noktada da merkezle alakalı bir master plan çalışması yürütüyoruz. Master plan anlayışı içerisinde Roma dönemine ait köprüler dahil olmak üzere Amik Ovası’nda, Asi Nehri'nde yeniden inşa edecek ve ayağa kaldıracağız. Hatay’ımızı, Anadolu'muzu yeniden yükseltecek anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 20 yıl da olduğu gibi her afette milletimize ne söz verdiysek, aynı sözleri tutma anlayışıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dün nasıl Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da, Antalya'daki afetlerde vatandaşlarımıza sözler verdiysek ve bu sözleri en kısa sürede tuttuysak, bir yıl içerisinde onları sağlam güvenlik konutlarına yerleştirdiysek anlayışı aynı anlayışla Hatay’ımızda ve depremden etkilenen diğer illerimizde de buradaki kültürel dokuya uygun konut ve iş yerlerimizi yapacağız. Kalıcı konutlarıyla, camileriyle, yeşil alanlarıyla, şehrimizi daha da yukarıya taşıyacak yeniden canlandıracak yeniden ayağa kaldıracak anlayışla çalışmalarımızı yapacağımızı ifade ediyorum.”