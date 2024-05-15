Bakan Fidan: Oyun değiştirici olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV'de Seda Öğretir ve Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Fidan, gündeme dair önemli açıklamalar yaptığı programda yapay zekaya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bakan Fidan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Yakından takip ettiğim bir konu. Bunlar istihbaratta da kazandırmak istediğimiz kabiliyetlerdi. Yapay zeka konusu öyle bir noktaya geldi ki, birçok meslek grubu işini kaybetti haberleri yok. Geçenlerde bir ülkedeydim, adını vermeyeyim. Kendileri de yapay zekayla ortak olmuşlar. Bunların halka açık olmayan versiyonları var. Birkaç tanesini görme imkanım oldu. Orada muhasebe işlemleri, mimari işlemler, statik hesapları, mühendislik hesapları, birçok konu kendiliğinden çözülüyor. Bunlar ticarileştiği zaman, toplumsal hayata girdiği zaman artık insanın yerine makinenin geldiğini öngörmek gerekiyor."

"ŞİMDİDEN HAZIRLIK YAPMAMIZ LAZIM"

"Şimdiden itibaren hazırlık yapmamız lazım. Türkiye olarak yapay zeka konusunda çalışma içinde olmamız gerekiyor. Yapay zekanın kontrolden çıkma tehlikesi var. Geçmişte nükleer silahı elde etti devletler, uzay silahları anlatılıyor. Yapay zeka istihbari alanda çok fazla şey yapacak. İstihbaratta analiz konusunda oyun değiştirici olacak."