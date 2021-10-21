Avrupa'nın en pahalı elektriği Almanya ve Romanya'da

En ucuz tüketen ülkeler 10 euro ile Macaristan, 10,2 euro ile Bulgaristan ve 12,8 euro ile Malta. Türkiye'de ise 100 kilowattsaat elektriğin ortalama maliyeti 8,34 euro oldu.

Yılın ilk altı ayında tüketici elektrik fiyatları 2020'nin ilk yarısına göre hafif bir artış gösterirken doğal gaz fiyatları ise azaldı. Yıl başından beri toptan enerji fiyatlarındaki artışlar ise henüz tüketici tarafına yansımadı.

Eurostat'ın AB üyesi olan ve olmayan 40 ülkeden derlediği verilere göre geçen yılın ilk yarısında elektrik fiyatlarındaki en fazla artış Slovenya (%15), Polonya (%8) ve Romanya'da (%7) görüldü.

Öte yandan Hollanda (%-10), Kıbrıs (%-7) ve Litvanya (%-6) elektrik fiyatları en fazla düşen ülkeler oldu. Bu düşüşlerdeki en büyük etkenler vergilerdeki azalma ve desteklerin artırılması oldu.

Avrupa genelinde elektrik faturalarındaki ortalama vergi ve masraf oranı yüzde 39 oldu. Danimarka'da elektrik faturalarındaki KDV ve diğer vergilerin oranı yüzde 60'ın üzerine çıkarken Türkiye'de yüzde 20 civarında oldu.