Osmanlı devletinin son döneminde yenilikçi tarım yöntemlerini çiftçilere anlatmak için kurulan "Ankara Numune Tarlası ve Çoban Mektebi" binasının Keçiören Belediyesince restore edilmesiyle oluşturulan Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi açıldı.

Müzenin açılışına, Altınok'un yanı sıra Milli Mücadele döneminde tarihi Çoban Mektebi'nde yer verilen Anadolu Ajansının isim annesi, Kurtuluş Savaşı'nın "Halide Onbaşısı", Türk edebiyatının "ilk savaş romancısı" Halide Edip Adıvar'ın torunu Ömer Sayar ve eşi ile ikinci kuşak torunu Adnan Sayar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Altınok, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan programda, tarihi değerlerin korunması ve yaşatılmasının tarihi hafızayı diri tutmak için önemli olduğunu söyledi.

Tarihine sahip çıkmayan devletlerin, milletlerin, ülkelerin geleceği olamayacağına işaret eden Altınok, "Dolayısıyla bugün bir tarihi vebali ve görevi yerine getiriyoruz. Ya istiklal ya ölümle başlayan mücadelenin sonucu bugünlerdir. Dolayısıyla o günden bugüne, ondan daha önce, binlerce yıldır Anadolu topraklarındayız. Ecdadımızın bize bıraktığı bu mirası ne yapmamız lazım? Gelecek nesillere aktarmamız lazım. Tarihimize, geçmişimize, bizi biz yapan değerlerimize hizmet etmenin onur ve gururunu duyduk. Bundan sonra da duyacağız. Bundan sonra da çocuklarımız, gençlerimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin ne şartlarda kurulduğunu daha iyi öğrenecekler." diye konuştu.

"Müzemiz gençlerimize Ankara'nın milli mücadeledeki rolünü anlatacak"

Altınok, tarihi Çoban Mektebi'nin Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi'ne dönüştürülme süreciyle ilgili bilgi verirken, tarihi binanın 39 bin metrekarelik alandan oluştuğunu ifade etti.

Bina ve çevresindeki rekreasyon alanını Keçiören Belediyesine devreden eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılında Atatürk'e ve Milli Mücadele kahramanlarımıza, Halide Edip Adıvar'a ve gelecek nesle olan sorumluluğumuzu ve mesuliyetimizi ifa etmiş olduk. Atatürk Ankara Milli Mücadele Müze'miz, gençlerimize, tarihimizi, kültürümüzü, Ankara'nın milli mücadeledeki rolünü anlatacak."

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bulunduğu binada yer alan Ziraat Mektebi'nin hikayesine de değinen Altınok, buradaki Çoban Mektebi'nin de Genelkurmay Karargahının ve Milli Mücadele'nin bir parçası olarak hizmet verdiğini, taş binanın Milli Mücadele'de uzun süre kullanıldığını söyledi.

Seçilmesi halinde ABB Başkanı olarak hayata geçireceği müze projelerine ilişkin bilgi veren Altınok, 250 dönümlük bir alanda Çanakkale Müzesi'ni başkente kazandıracağını kaydetti.