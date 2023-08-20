Aşırı sıcaklar geri geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu ve güneydoğu kesimlerinde görülen sıcak hava dalgasının bugünden itibaren, diğer bölgelerde de etkili olacağı tahmininde bulundu.

Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizdeki günlük en yüksek hava sıcaklıklarının şu aralıklarda olacağı tahmin ediliyor;

Ankara : 33-38

İstanbul : 28-34

İzmir : 32-34

Kayseri : 37-40

Adana : 38-45

Hatay : 36-42

Mersin : 36-43

Kahramanmaraş: 38-45

Osmaniye : 38-45

Konya : 38-40

Eskişehir : 37-41

Kırıkkale : 39-41

Bolu : 34-38

Karabük : 37-40

Amasya : 35-38

Malatya : 40-43

Elâzığ : 40-41

Tunceli : 40-41

Bingöl : 38-40

Muş : 38-39

Hakkâri : 34-37

Diyarbakır : 43-44

Gaziantep : 39-43

Adıyaman : 39-44

Şanlıurfa : 41-45

Batman : 43-45

Şırnak : 39-40

Kilis : 42-46